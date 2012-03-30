Фигуристы Елена Ильиных и Никита Кацалапов заняли пятое место

Российский танцевальный дуэт фигуристов Елена Ильиных и Никита Кацалапов остался без медалей на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Ницце. Они стали лучшими среди россиян, но заняли только пятое место, набрав 161,00 балла.

Ребята, по их словам, "перегорели" во время исполнения произвольного танца, сообщает ИТАР-ТАСС.

Золото завоевали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр (182.64 балла).У пары из США Мерил Дэвис и Чарли Уайт – серебро - (178,62), бронза — у французов Натали Пешалы и Фабиана Бурзы (173,18). Два российских дуэта: Екатерина Боброва-Дмитрий Соловьев (150,75) и Екатерина Рязанова-Илья Ткаченко (144,43) заняли 7-е и 9-е места соответственно.