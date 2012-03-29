Боксер Чисора обжаловал лишение лицензии

Британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора подал апелляцию на решение Британского совета по контролю в боксе о лишении его профессиональной лицензии, сообщил промоутер спортсмена Фрэнк Уоррен.



Британский совет по контролю в боксе (BBBC) лишил 28-летнего британца профессиональной лицензии в наказание за безобразное поведение боксера перед и после матча за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который состоялся 18 февраля.

На взвешивании перед боем Чисора влепил Кличко пощечину, перед матчем набрал в рот воды и облил младшего из братьев — Владимира Кличко, а на пресс-конференции уже после боя устроил драку со своим соотечественником боксером Дэвидом Хэем. «Апелляция уже была подана. Основанием послужило то, что мы остались недовольны ходом проведенных слушаний по нашему делу. У нас не было возможностей пригласить свидетелей перед заседанием суда. Все, чего мы требуем, это честного суда», — заявил Фрэнк Уоррон. «Дерек Чисора представит свое видение событий, и посмотрим, что за этим последует. В первом слушании не принимали участие многие из представителей BBBC, которые были свидетелями происшедшего. Мы, например, ожидали появления главы BBBC Чарли Джилса, но он отказался давать показания, он был в здании, но покинул его через черный ход. Не оставил он и никаких письменных свидетельств», — цитирует господина Уоррона РИА «Новости».



