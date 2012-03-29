Сто долларов против Крикунова

Вечером в субботу 24 марта ко мне ввалился приятель и вместо приветствия выдохнул: «Ну, все! Отмучились! Теперь- то, его точно выкинут!»

Мой приятель провел незабываемый вечер на Татнефть арене и присутствовал при том, как челябинский «Трактор» переехал любимый «Ак Барс» в четвертый раз за плей-офф и в седьмой за сезон.

По идее, мой приятель должен был быть раздавлен, как мечты Президента Татарстана Р. Н. Минниханова о третьем Кубке Гагарина. Но нет! Его голос звучал вполне бодро и даже как –то оптимистично. И что может так тонизировать в расчленёнке?

- Ты просто не понимаешь, – продолжил приятель, - унижение от челябинцев было крайне болезненным и пугающим. Такой мучительный удар по самолюбию должен сподвигнуть наших бабаев разобраться в дикой ситуации, сложившейся в «Ак Барсе».

Пойми! Сказать, что в команде конфликт игроков с тренером – не сказать ничего! В данном случае, это просто набор слов, не отражающий сути и глубины происходящего. На самом деле, между ними непреодолимая пропасть!

Ты же знаешь, СМИ писали, что Крикунов, придя в команду, сразу начал ссорить ребят. Молодых травить на ветеранов, а последним откровенно намекать на выход. Все это было противно, учитывая победы последних лет. Но, в принципе, можно было бы, скрипя сердцем, как-то понять. Все- таки Крикунова преподносили как заслуженного тренера, маститого наставника. Может же у мастера быть свой метод, неприятный как лекарство, но действенный.

Но фокус оказался в том, что лекарства у метра- то на самом деле не было! Только ритуальные движения, сопровождаемые проклятиями в адрес игроков и агентов. За сезон в виновниках неудач побывали абсолютно все подопечные, и ни разу сам метр!

В команде царил хаос. Выгоняли одних игроков, объясняя это снижением мастерства. Брали других, тоже не забивающих. Перегруженные хоккеисты «ломались». Провал в селекции следовал один за другим. Лучшего бомбардира чемпионата мира Ярко Иммонена «загнали за Можай» в четвертое звено. Состав у Крикунова тасовался как колода карт у матерого шулера. Ничего не помогало. «Ак Барс» то несся вскачь, то беспомощно ползал по льду. Болельщики не узнавали команду. Битые прежде соперники сочувствовали.

Оставалось, правда, последнее оружие – те самые пресловутые баллоны Крикунова. На них возлагали надежды и прикормленные журналисты, и специалисты, и очумевшие поклонники. Находились, конечно, кулацкие подголоски, утверждавшие: «Люди! Опомнитесь! Ак Барс прежде играл по математическим формулам Билла! Ключевое слово ИГРАЛ! О каких баллонах может идти речь!»

Но куда там. Толпа обалдело твердила: «Баллоны Крикунова!!! Нам нужны баллоны Крикунова!!! Они волшебные!!! Дайте нам баллоны Крикунова!!! И тогда соперник побежит в ужасе, оставив свои ворота пустыми!!!» Просто помрачнение какое-то…

Накануне плей-офф приехал Президент Татарстана и потребовал только победы в Кубке Гагарина. Не больше и не меньше! Никто не возражал. Минниханову на стали рассказывать, что еще в самом начале осени к Президенту ХК Ак Барс и Татнефть Ш. Тахаутдинову приходил капитан Алексей Морозов и предупреждал о грядущем провале. Зачем огорчать Рустама Нургалиевича. У него и так проблем тьма.

И вот настал плей-офф! Перед серией с «Салаватом» хоккеисты Ак Барса собрались в узком кругу и решили, чтобы не происходило, биться за победу и свое имя. Лидеры команды, Морозов, Терещенко и Никулин, разработали план и донесли до остальных, как нужно играть с уфимцами. Главный тренер В.В.Крикунов не вмешивался. И можно сказать самоустранился. Что само по себе удивительно!

Как потом говорили журналисты, «Салават Юлаев» с начинающим тренером В.Сафиным был обыгран на генетической памяти, заложенной Биллом. А вот на искушенного тракториста Белоусова игроцких установок уже не хватило. Все- таки что ни говори, а без полководца выиграть компанию невозможно. Кто-то, может быть, спросит, а где был В.В.Крикунов. Ответ: номинально, на скамейке запасных. А где на самом деле - неизвестно. Во всяком случае, тренерской руки в игре «Ак Барса» с «Трактором» не чувствовалось. И баллоны не помогли. Хотя нет, вру. Баллоны пригодились. На них уплыли по реке забвения чемпионские амбиции казанцев…

Мой приятель выговорился и тяжело замолчал. Первоначальное возбуждение прошло. Болезненные ощущения остались. Я добавил соли на раны страдающего друга:

-Ну и почему ты решил, что Крикунова непременно выгонят из Ак Барса? У него ж контракт.

- Но ведь король- то голым оказался!!! Он обосра…ся!!! И это видела вся страна!!! Почему он весь сезон разрушал команду, вопрос уже риторический. Но как так случилось, что Крикунов потом бросил её в самый ответственный момент? Вот что должно заинтересовать наших бабаев!

- Ты же знаешь, что Крикунов не сам по себе в «Ак Барсе» оказался. Это креатура Вице-Президента клуба Равиля Шавалеева. Он будет биться за него до последнего. Он же настоял, чтобы Крикунова в « Ак Барс» назначили.

- А пусть Равиль Шагимарданович не путает свою шерсть с госудаственной!

-Что ты хочешь сказать?!

-Только то, что сказал. Всему свое время! Всему свое время, уважаемый…

Но тут заскрипела дверь, и на кухню, а разговор проходил именно там, впорхнула любимая

-Милый, что это вы там бубните про баллоны. Что такое баллоны Крикунова? Мою блондинистую голову пугает это словосочетание.

-Видишь ли, любимая. Баллоны Крикунова - не просто словосочетание. Баллоны Крикунова - это философия. Это целый мир, в котором отлично уживаются существа с одномерным сознанием. Кроме того, это камазовские покрышки. Ими запрягают несчастных хоккеистов, и они катают по льду своих собратьев на радость Владимиру Васильевичу.

-Он что, в детстве в коняшки не наигрался? – любимая покрутила пальцем у виска, - Вашему Владимиру Васильевичу нужна помощь психотерапевта.

- Идея! Оживился вдруг приятель. А давай, пари заключим! Выгонят или не выгонят Крикунова из «Ак Барса». Я полагаю, не в одночасье все решится. Послушаем, что скажет Президент Татарстана. Вопрос же в его компетенции. Посмотрим, что возьмет верх. Здравый смысл или лоббизм Равиля Шавалеева. Я слышал, что большинство игроков готовы выплатить клубу неустойки, но разорвать свои контракты и покинуть команду, если там останется Крикунов. В конце концов, если на то уж пошло, я расцениваю сложившуюся ситуацию как показательную. Если оставят Крикунова, значит это знак. И Казань заслуживает такой участи. Стало быть, засиделась Казань в лидерах отечественного хоккея. И пришла пора перемен. Но я ставлю сто долларов, что Мужик вылетит из «Ак Барса», как пробка.

Мой приятель достал портмоне, вынул стодолларовую бумажку, положил её на стол. Затем налил себе стопку водки. Махнул, не закусывая, и ушел в ночь.

Я тоже сделал ставку. Как Вы думаете, на что я поставил?