Самая крупная сделка в истории американского спорта заключена накануне. Команда американской бейсбольной лиги MLB "Лос-Анджелес Доджерс" продана группе Guggenheim Baseball Management LLC за $2 млрд.

В группу Guggenheim Baseball Management LLC входит легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" 52-летний Мэджик Джонсон.

"Я с радостью стану частью этого великого клуба и готов сделать все, чтобы вернуть эту команду на былые позиции", - говорит Джонсон, со ссылкой на AP передает РБК.

Кроме того, Guggenheim договорилась о покупке стадиона клуба и прилегающей территории за 150 млн долларов.

Главный тренер "Доджерс" Томми Ласорда не сомневается, что новые владельцы вернут клубу былую славу и победу в сезоне, чего болельщики не лицезрели уже четверть века.

"Я уверен, что если люди вложили в команду такие огромные деньги, то они хотят ее сделать чемпионом. Я желаю "Доджерс" удачи и восхищаюсь новым руководством. С Мэджиком же я знаком с его первого дня в "Лейкерс", - заявил Ласорд.

Отметим, что в прошлом сезоне "Доджерс" не смогли выйти в плей-офф, одержав в регулярном чемпионате 82 победы при 79 поражениях.

Но главная проблема – снижение интереса среди болельщиков. Команда лишь три раза смогла собрать аншлаг. Всего же в прошлом сезоне домашние матчи "Лос-Анджелеса" посетило менее 3 миллионов человек.

Впрочем, с приходом Джонсона и компании на руководящий пост, поклонники клуба настроены оптимистично.

Напомним, что до этой сделки, самой крупной в американском спорте была покупка в 2009 году за $1,1 млрд Стефеном Россом клуба американской футбольной лиги (NFL) "Майами Долфинс".