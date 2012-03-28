Теннисистка Мария Шарапова выйдет замуж в Стамбуле

Знаменитая теннисистка Мария Шарапова и известный словенский баскетболист Саша Вуячич официально объявили о дате своей свадьбы. Торжество состоится 10 ноября 2012 года в Стамбуле.



Интересная дата будет на штампе в паспорте - 10.11.12. Заветный день регистрации приходилось переносить несколько раз. Что поделать, когда в будущей семье сразу два звездных спортсмена. То у невесты турнир Большого шлема, то у жениха игры за клуб и сборную. Никакой личной жизни. Напомним: Маша и Саша вместе больше двух лет. Познакомилась пара, когда Вуячич жил в США и выступал за чемпионов НБА - клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». А теперь жених Марии Шараповой зарабатывает на счастливую жизнь в стамбульском клубе «Эфес Пилсен», сообщает «КП». Судя по всему, именно поэтому влюбленные и решили сыграть свадьбу в Турции.



