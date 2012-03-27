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Без Дзагоева армейцам будет очень непросто на Евро-2012
27 марта 2012, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев получил серьезную травму в игре против "Локомотива" – у него сломан мизинец правой ноги. Полузащитнику, вполне возможно, потребуется операция.
Не исключено, что он выбыл до конца сезона, и участие Дзагоева в Евро-2012 под вопросом.
Дзагоев отправился в Германию на обследование, в результате которого ему назначат лечение. Кстати, армейский полузащитник смог доиграть до конца матч против "Локо", в котором ЦСКА уступил со счетом 0-2.
В отборочном турнире Евро-2012 Дзагоев сыграл в семи встречах и забил четыре гола, в том числе и победный в ворота сборной Словакии. ЦСКА после поражения от "Локомотива" отстал от "Зенита" уже на семь очков и тем самым серьезно осложнил себе борьбу за чемпионство. Без Дзагоева армейцам будет очень непросто в матчах против соперников из первой восьмерки.
Вместе с Дзагоевым в Германию улетели также армейцы Игорь Акинфеев и Кейсуке Хонда. Акинфееву предстоят плановые тесты коленного сустава. Голкипер вернется в Москву уже в среду. Хонда будет обследован по поводу травмы бедра, полученной в матче с "Зенитом".
Напомним, что и участие Игоря Акинфеева в Евро-2012 пока под вопросом. Ожидается, что он вновь выйдет на поле уже в апреле, однако вопрос о его поездке на чемпионат континента будет решен лишь перед самым стартом турнира.
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