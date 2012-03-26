Футболист «Зенита» Ломбертс госпитализирован

После матча 36-го тура СОГАЗ-Чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» у защитника сине-бело-голубых и сборной Бельгии Николаса Ломбертса было диагностировано сотрясение головного мозга.



Футболист получил травму в столкновении с нападающим казанцев Нельсоном Вальдесом, который по предварительной информации получил аналогичную травму. Сразу же после инцидента Ломбертс был направлен на обследование в одну из петербургских клиник, где пробудет как минимум до завтрашнего утра.



В настоящий момент футболист находится в удовлетворительном состоянии, сроки полного восстановления будут определены позднее.