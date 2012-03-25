Один из самых популярных боксеров-профессионалов мира, экс-соискатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе, бронзовый призер Олимпиады-92 новозеландец Дэвид Туа объявил о завершении карьеры.



39-летний Туа так решил потому, что он больше, как он считает, не соответствует высоким требованиям профессионального бокса. "Ситуация такова, что я завершаю карьеру, - сообщил Туа. - Я люблю бокс, это моя жизнь, но я должен уйти из бокса..."

Шесть последних лет Туа судился со своими бывшими менеджерами, на чем потерял миллионы долларов, а также развелся с женой. И сейчас, по его словам, он ночует или в своем скромном спортивном зале в южном Окленде, или у матери дома. "Я очень люблю бокс и уважаю своих болельщиков, но он предъявляет высокие требования, которым нужно соответствовать. А я уже больше не могу этого делать", - объяснил Туа.

Он перешел в профессионалы в 1992 году, переехав в США, вскоре после завершения Олимпийских игр-1992 в Барселоне, на которых завоевал "бронзу" в возрасте 19 лет. 5 лет он выступал без поражений, уступив в 1997 году нигерийцу Айку Ибеабучи. Вершиной его карьеры стал поединок в 2000 году за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета / ВБС/ и Международной боксерской федерации /ИБФ/ с британцем Ленноксом Льюисом, который он проиграл по очкам. За тот бой новозеландец заработал 12 млн долларов. После этого ему не удалось добиться права на титульный бой, а из трех последних поединков он выиграл только один. Последний раз Туа выходил на ринг прошлым летом, в августе, проиграв американцу Монте Баррету по очкам, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я очень доволен тем, чего удалось добиться, - сказал экс- боксер. - Не жалею ни о чем. И мне не о чем печалиться. Каждый день жизни приносит мне радость".



