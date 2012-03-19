ЦСКА обыграл "Спартак". Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0). Зоран Тошич на 37-й минуте вывел ЦСКА вперед, Артем Дзюба на 51-й минуте счет сравнял, а победный гол на 61-й минуте забил Сейду Думбия.



Во время матча 35 тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА болельщики армейцев устроили файер-шоу на трибуне и вывесили баннер с надписью «Жгли, жгем и будем жечь». 40 человек задержаны. А до этого болельщики разбили плафоны на станции метро.

"Спартак" не может обыграть дома ЦСКА уже в течение 11 лет. Последний раз красно-белые побеждали армейцев в статусе хозяев поля 31 марта 2001 года, пишет «Интерфакс».

После 35 сыгранных матчей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 64 очка. "Спартак" набрал 59 очков и занимает пятое место.



