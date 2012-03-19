Мария Шарапова проиграла Виктории Азаренко в финале теннисного турнира

Мария Шарапова проиграла Виктории Азаренко из Белоруссии в финале теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе. Матч прошел в воскресенье, 18 марта. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.

Первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжила свою беспроигрышную серию. С начала 2012 года спортсменка из Белоруссии выиграла подряд 23 матча, включая финал Australian Open, пишет Лента.ру. В настоящее время Мария Шарапова занимает второе место в рейтинге WTA.