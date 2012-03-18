Антон Шипулин стал бронзовым призером на девятом этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин Антон Шипулин стал сегодня бронзовым призером на девятом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске. 18 марта состоялся масс-старт. Победу одержал норвежец Эмиль-Хегле Свендсен.

Второе место занял немец Арнд Пайффер.Отметим, ни один из спортсменов не смог избежать в этой гонке промахов, в том числе и наши биатлонисты.

Антон Шипулин мог выиграть эту гонку, если бы не два промаха на третьем огневом рубеже. Два штрафных круга притормозили Шипулина, шедшего на первом месте, передает Вести.ру.

Дмитрий Малышко, несмотря на четыре промаха на третьей стрельбе (всего 5), занял шестое место. Восьмой результат — у Тимофея Лапшина. Евгений Гараничев расположился на 10-й позиции, Андрей Маковеев — на 19-м, и Евгений Устюгов, не попавший в цель семь раз, финишировал 25-м.