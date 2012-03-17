Боец из Петербурга Александр Емельяненко выиграл бой с литовцем Тадасом Римкявичусом. Встреча на ринге состоялась сегодня в Санкт-Петербурге в рамках турнира M-1 Challenge 31.



Перед боем «литовский медведь» говорил журналистам, что давно хотел встретиться на ринге с одним из братьев Емельяненко.



«Я рад, что сейчас такая возможность мне представилась. Емельяненко – великий мастер, но я ничуть не пугаюсь их авторитета, напротив, это будет служить для меня дополнительной мотивацией», - приводил Чемпионат.com его слова.



Отметим, что вначале планировалось, что Александр Емельяненко встретится с тяжеловесом Кенни Гарнером, но последний получил травму за три недели до боя.