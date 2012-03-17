"Зенит" разорвал "Динамо"

"Зенит" играл с "Динамо" в подмосковных Химках. И разорвал "Динамо". Команда из Петербурга победила со счетом 5:1.Первым отличился Доменико Кришито, забив первый мяч в официальных играх за петербургский клуб.



Спустя минуты забил гол Александр Кержаков. С тридцати метров. Следом отличился Сергей Семак. Тонкую голевую передачу выдал Андрей Аршавин. С таким счетом и закончился первый тайм.



Во втором тайме "Зенит" не оплошал. Наш клуб забил два гола. Александр Кержаков откликнулся на передачу с левого фланга и "вонзил" мяч головой в ворота москвичей.



Забили зенитовцы и со штрафного. Вышедший на замену Саболч Хусти вколотил мяч в девятку. С 25 метров.

Москвичи тоже забили. Отличился немецкий форвадр Кевин Кураньи.