Чемпион мира по версии WBA Николай Валуев вновь увлекся профессиональными боями. Боксер представит зрителям боксерский проект – турнир Tough Fight "Бои на выживание за Кубок Букмекера России".



В лице знакового супертяжеловеса турнир обрел "внушительный вес" в мире единоборств, но заявиться в "Бои на выживание", чтоб стать полноправным участником состязаний, может каждый желающий.

Валуев, по его словам, решил встряхнуть мир бокса и вернуть ему зрелищность и честность. На ринге должна царить атмосфера бескомпромиссных и непредсказуемых поединков. Настоящей "изюминкой" для зрителей станет их непосредственное участие в проекте.

Боксер принял непосредственное участие в создании идеи турнира. Благотворительный фонд Николая Валуева будет получать от данного проекта постоянную финансовую поддержку на развитие детско-юношеского спорта в России.



Турнир стартует 19 марта в Москве на арене Milk Moscow. Создатели проекта учли все пожелания бойцов, тренеров, врачей и зрителей, создав новый формат состязаний: бой длится всего один раунд — 12 минут, только пять весовых категорий в ринге 4х4 метра, сообщают «Вести».

18 марта в 16.00 в ТРК "Атриум" (Земляной вал, 33) состоится официальное взвешивание и пресс-конференция участников проекта Tough Fight. Вход для зрителей будет свободным.



