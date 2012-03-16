"Зенит" разгромил "Динамо" в 35-м туре чемпионата России по футболу

Петербургский "Зенит" в гостях разгромил московское "Динамо" в матче 35-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Арене Химки"сегодня, закончилась со счетом 5:1 в пользу "Зенита".



Дублем в составе победителей отметился Александр Кержаков (14-я, 75-я минуты), по одному мячу забили Доменико Кришито (13), Сергей Семак (23) и Саболч Хусти (79). У "Динамо" отличился Кевин Кураньи (72).

"Зенит" набрал 70 очков и оторвался от московского ЦСКА на 9 баллов, впрочем, армейцы провели на один матч меньше. "Динамо" с 59 очками пока остается на третьей позиции.





