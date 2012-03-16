Итальянский агент Марко Трабукки заявил, что во время летнего трансферного окна полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан перейдет в «Зенит», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на эфир на радио «Спорт».



Детали возможного трансфера пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что «Ювентус» и ЦСКА были готовы заплатить за бельгийского хавбека 15 миллионов евро.



В текущем сезоне Наингголан сыграл в 26 матчах серии А и отметился в них одним забитым мячом.