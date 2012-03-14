Юлия Иванова завоевала "серебро" в розыгрыше Кубка мира по лыжным гонкам
14 марта 2012, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянка Юлия Иванова завоевала серебряную медаль в спринте классическим стилем на этапе розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам, который стартовал сегодня в столице Швеции, уступив лишь норвежке Марит Бьорген.
Бронзовая медаль у еще одной норвежки Касперсен Фалла.
Среди мужчин в этой же дисциплине лучшим из российских спортсменов стал Николай Морилов, показав шестой результат.
Первенствовал норвежец Эйрик Брандсдаль, вторым стал швед Теодор Петерсон, третьим пересек финиш канадец Лен Вальяс.