Россиянка Юлия Иванова завоевала серебряную медаль в спринте классическим стилем на этапе розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам, который стартовал сегодня в столице Швеции, уступив лишь норвежке Марит Бьорген.

Бронзовая медаль у еще одной норвежки Касперсен Фалла.

Среди мужчин в этой же дисциплине лучшим из российских спортсменов стал Николай Морилов, показав шестой результат.

Первенствовал норвежец Эйрик Брандсдаль, вторым стал швед Теодор Петерсон, третьим пересек финиш канадец Лен Вальяс.



