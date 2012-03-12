В Махачкале прошел заключительный матч 34-го тура чемпионата России по футболу. "Анжи" разделил очки с московским "Спартаком", встреча завершилась со счетом 0:0. Спартаковцы занимают четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.

Клуб из Дагестана, в активе которого 56 очков, расположился на седьмой строчке. Матч начался с того, что "Анжи" мог выйти вперед уже на первой минуте. Мубарак Буссуфа, которому помешал небольшой рикошет, пробил мимо ворот, передает РИА Новости. Спартаковцы ответили опасной атакой через шесть минут.