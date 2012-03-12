Сергей Чепиков: уход Прохорова негативно отразится на развитии биатлона

Выступление на чемпионате мира было неудачным, но в целом, «наша мужская биатлонная команда радовала болельщиков, ребята были на высоком профессиональном уровне», считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Именно Михаил Прохоров поставил работу федерации на высокий уровень. Очевидно, что с уходом Прохорова с поста президента ухудшится финансирование работы Союза биатлонистов России, отметил спортсмен, сообщает "КП".



Напомним, что бизнесмен принял такое решение в связи с неудачным выступлением сборной на чемпионате в немецком Рупольдинге.





