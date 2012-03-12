Сергей Чепиков: уход Прохорова негативно отразится на развитии биатлона
12 марта 2012, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]
Выступление на чемпионате мира было неудачным, но в целом, «наша мужская биатлонная команда радовала болельщиков, ребята были на высоком профессиональном уровне», считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Именно Михаил Прохоров поставил работу федерации на высокий уровень. Очевидно, что с уходом Прохорова с поста президента ухудшится финансирование работы Союза биатлонистов России, отметил спортсмен, сообщает "КП".
Напомним, что бизнесмен принял такое решение в связи с неудачным выступлением сборной на чемпионате в немецком Рупольдинге.