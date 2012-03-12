Прохоров может покинуть пост президента, чтобы заняться политикой

Экс-кандидат в президенты страны Михаил Прохоров назвал "провалом" выступление российской сборной по биатлону на чемпионате мира в Германии. Вполне вероятно, что он может покинуть пост президента Союза биатлонистов РФ, чтобы заняться политикой.



"Смотрю гонки на чемпионате мира по биатлону. Очень расстроен. Мы катастрофически – причем, совершенно неожиданно – проиграли обе эстафеты: и мужскую, и женскую. Это чудовищный провал. Три месяца, пока шла предвыборная кампания, я почти не уделял внимания тому, что происходит с нашей командой. Это мое упущение, моя вина как президента Союза биатлонистов России. Ни на кого не собираюсь эту вину перекладывать. Хотя, насколько я знаю, ничто не предвещало такого фиаско", – написал Прохоров в своем блоге . После чемпионата он устроит "разбор полетов".

Бизнесмен не исключил, что если ему не удастся совмещать руководство Союзом биатлонистов с политической деятельностью, то он покинет союз.

Чемпионат мира по биатлону в Рупольдинге завершился в воскресенье. Российские спортсмены завоевали на первенстве всего две бронзовые награды и заняли в общем зачете седьмое место.

Известный биатлонист Александр Тихонов, ранее занимавший пост вице-президента Союза биатлонистов, комментируя поражение российской сборной, заявил о необходимости смены тренерского состава. "Женский и мужской тренерские составы нужно менять кардинально, пока не поздно, потому что ни один из тренеров не компетентен в своей деятельности", – написал Тихонов на своем официальном сайте, сообщает utro.ru.

Михаил Прохоров возглавил Союз биатлонистов в октябре 2008 года.



