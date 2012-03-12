"Локомотив" начал выплату компенсаций семьям погибших в катастрофе Як-42

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" приступил к выплатам компенсаций по контрактным обязательствам и материальной помощи наследникам и членам семей погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Как сообщает сайт клуба, выплаты начаты по истечении шестимесячного срока, предусмотренного действующим законодательством для определения круга наследников.

Трагедия с крушением самолета Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда "Локомотив", произошла в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем 7 сентября 2011 года. На борту было 45 человек: 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только бортинженер. В ноябре МАК сообщил, что причиной крушения самолета стала ошибка экипажа, связанная с торможением.