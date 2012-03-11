Елена Исинбаева стала чемпионкой мира в Стамбуле
11 марта 2012, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Российская легкоатлетка Елена Исинбаева завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на чемпионате мира в помещении. Мировое первенство проходит в столице Турции Стамбуле.
Прыгунья принесла сборной России первое золото ЧМ-2012. Исинбаева легко взяла высоту 4,7 метра и затем и 4,8. Исинбаева попыталась установить мировой рекорд, заказав высоту 5,02 метра.
Но все три попытки успеха не принесли, передает агентство «Р-Спорт». Предыдущее достижение для залов, установленное россиянкой в феврале в Стокгольме (5,01 м), устояло.
У нашей Анастасии Савченко результат 4,45 м и 10-е место.