Француз Мартен Фуркад выиграл гонку с масс-старта на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в Рупольдинге. Эта золотая медаль стала для лидера Кубка мира третьей.

"Серебро" и "бронза" достались шведским биатлонистам Бьорну Ферри и Фредрику Линдстрему. Фуркад допустил два промаха на четырех огневых рубежах. Француз финишировал с результатом 38 минут 25 секунд.

Россияне Евгений Гараничев и Евгений Устюгов заняли девятую и десятую позиции соответственно. Также наши Андрей Маковеев и Антон Шипулин рядом - 28-й и 29-й.