В Белграде россиянин Хасан Бароев вышел в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории 120 кг. Олимпийский чемпион встретится в схватке за "золото" с чемпионом мира-2011 турком Ризой Каялпом.

За "бронзу" в весе 55 кг и 60 кг будут бороться россияне Мингиян Семенов и Аслан Абдуллин соответственно, передает ИТАР-ТАСС. Единственный из россиян, кто не сумел сегодня добраться до медали, стал Рустем Тотров (до 95 кг).