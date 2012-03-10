Разбился насмерть на соревнованиях в Швейцарии канадский лыжник Зоричич

В швейцарском Гриндельвальде в субботу скончался 29-летний канадец хорватского происхождения Ник Зоричич от травм, полученных во время этапа розыгрыша Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Организаторы приняли решение отменить дальнейшие заезды в рамках этапа Кубка мира.

По информации, распространенной сегодня Международной федерацией лыжных видов спорта (ФИС), причиной смерти спортсмена стала "серьезная нейротравма". В 1/8 финала канадец неудачно упал незадолго до финиша и врезался в сетку, ограждающую трассу, передаёт ИТАР-ТАСС. На вертолёте он был доставлен в ближайшую больницу, где и скончался.

Ник Зоричич в течение последних лет выступал на различных состязаниях международного уровня. В прошлом году он занял восьмое место на чемпионате мира в Дир-Вэлли штат Юта.