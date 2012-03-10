Разбился насмерть на соревнованиях в Швейцарии канадский лыжник Зоричич
10 марта 2012, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
В швейцарском Гриндельвальде в субботу скончался 29-летний канадец хорватского происхождения Ник Зоричич от травм, полученных во время этапа розыгрыша Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.
Организаторы приняли решение отменить дальнейшие заезды в рамках этапа Кубка мира.
По информации, распространенной сегодня Международной федерацией лыжных видов спорта (ФИС), причиной смерти спортсмена стала "серьезная нейротравма". В 1/8 финала канадец неудачно упал незадолго до финиша и врезался в сетку, ограждающую трассу, передаёт ИТАР-ТАСС. На вертолёте он был доставлен в ближайшую больницу, где и скончался.
Ник Зоричич в течение последних лет выступал на различных состязаниях международного уровня. В прошлом году он занял восьмое место на чемпионате мира в Дир-Вэлли штат Юта.