Россиянки остались без медалей в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Россиянки Ольга Зайцева, Светлана Слепцова, Ольга Вилухина и Яна Романова остались без медалей в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону. Первенство проходит в немецком Рупольдинге.

В женской индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами стала победительницей норвежка Тора Бергер. Она опередила на 56 секунд француженку Мари Лор Брюне и более чем на минуту шведку Хелену Экхольм. Все призеры промахнулись по одному разу. У наших девушек есть несколько дней на восстановление. И они продолжат борьбу.