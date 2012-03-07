Спортсменам Британии велели мыться после каждого рукопожатия

Британская олимпийская ассоциация разрешила рукопожатия участникам Лондонской Олимпиады на предстоящих Играх-2012, но с условием, что после каждого такого приветствия они будут тщательно мыть руки.

Ранее ВОА повергла в шок атлетов и любителей спорта рекомендацией к членам национальной сборной воздержаться от рукопожатий со своими коллегами из других стран и высокими гостями Олимпиады.

При этом главврач ВОА Иан Маккеди заявил, что личная гигиена спортсменов может стать решающим фактором в достижении успеха на Олимпиаде, а условия олимпийской деревни, полагает он, могут быть "весьма опасными" из-за инфекций.

"Я считаю, что заболевания и возможные травмы представляют собой наибольшую угрозу для успешного выступления спортсменов. На Олимпийских играх или на любом другом крупном выступлении последствия болезни или даже легкого недомогания могут быть значительными. Фактически речь идет о минимизации риска развития заболеваний и оптимизации сопротивляемости организма. Это обеспечивается за счет сведения к минимуму возможностей заражения и создания условий для лучшего контроля над ситуацией. Гигиена рук является частью этой системы", - заявил Маккеди, передает ИТАР-ТАСС.

Это повсеместно было воспринято как неуместная шутка, и даже издевательство над традиционным британским гостеприимством. Даже министерство здравоохранения Великобритании выразило недоумение по этому поводу и призвало своих "олимпийских коллег" отозвать упомянутую рекомендацию.

Под давлением вала недоуменных вопросов, критики и откровенных насмешек в Британской олимпийской ассоциации поспешили "подкорректировать" свою рекомендацию.

Такое "смягчение позиции" ВОА, как отметили британские газеты и интернет-издания, вряд ли прибавит желания у кого бы то ни было пожимать руку человеку, который после этого поспешит заняться личной дезинфекцией.