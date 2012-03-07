"Зенит" простился с лигой чемпионов, уступив "Бенфике"

Футболисты «Зенита» выбыли из Лиги чемпионов. Наши земляки со счетом 0:2 в гостях в ответном поединке уступили португальской «Бенфики». Напомним, что в Петербурге выиграли зенитовцы – 3:2. По результатам двух матчей в четвертьфинал вышел португальский клуб.



Первый тайм прошел с заметным преимуществом хозяев поля. Ожидалось, что наставник «Зенита» Лучано Спаллетти внесет какие-то коррективы в игру. И он это сделал. Сразу после перерыва вместо неубедительно выглядевшего Владимира Быстрова на поле вышел Данко Лазович. В дальнейшем были произведены и другие перестановки: Александра Анюкова сменил Бруну Алвеш, которого местная публика встретила очень неодобрительно, а Константина Зырянова – Виктор Файзулин. Это дало результат. Петербуржцы заиграли в свой футбол, ситуация на поле выравнялась. К тому же, хозяева стали уставать, начали все больше внимания уделять обороне своих ворот, играть на удержание счета. Однако извлечь из этого для себя пользу петербуржцы не смогли. Опасные моменты в штрафной площадке «Бенфики» возникали редко. Еще и потому, что не так ярко, как обычно, провел этот матч лидер «Зенита» форвард Александр Кержаков.



А вот контратаки в исполнении футболистов «Бенфики» порой были довольно опасными. Одна из них в уже добавленное судьей время завершилась взятием ворот «Зенита». Отличился вышедший на замену молодой футболист Нелсон Оливейра.

Конечно, обидно, что «Зенит», которому в 1/8 финала Лиги чемпионов жребий послал, пожалуй, самого слабого из всех возможных соперников, не вышел в четвертьфинал. Но все же нынешнее выступление нашей команды в самом престижном европейском клубном турнире следует признать успешным.