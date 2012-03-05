Басаргин возглавил наблюдательный совет ГК "Олимпстрой" вместо Козака
5 марта 2012, 20:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Председателем наблюдательного совета Госкорпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта в понедельник распоряжением правительства РФ назначен глава минрегиона Виктор Басаргин.
Ранее этот пост занимал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который выведен из состава набсовета "Олимпстрой". При этом, согласно распределению обязанностей между вице-премьерами, Козак по-прежнему курирует в правительстве подготовку к проведению Олимпиады-2014 в Сочи, передает Интерфакс.
Тем же распоряжением в состав набсовета госкорпорации "Олимпстрой" включен замминистра транспорта РФ Николай Асаул, при этом из состава совета вышел другой замглавы министерства Олег Белозеров.