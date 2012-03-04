Ольга Вилухина выиграла бронзу ЧМ-2012 по биатлону

Россиянка Ольга Вилухина сегодня завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на 10 километров на чемпионате мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Победительницей в гонке стала Дарья Домрачева - Белоруссия. Биатлонистка из Германии Магдалена Нойнер - вторая.

23-летняя Вилухина вперые приняла участие во взрослом чемпионате мира. В пасьюте выступали также россиянки Ольга Зайцева, Светлана Слепцова и Анна Богалий-Титове. У них соответственно 7, 16 и 23 места.

Ранее в копилку России бронзу принес Антон Шипулин. Шипулин завоевал свою первую медаль чемпионатов мира в личных гонках.