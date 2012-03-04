Кличко одержал победу в бою с французским боксером Жаном-Марком Мормеком - ВИДЕО

В немецком Дюссельдорфе украинец Владимир Кличко - чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA, одержал победу в бою с французским боксером Жаном-Марком Мормеком техническим нокаутом в четвертом раунде.



В начале боя француз сразу пошел в атаку, украинец защищался, пытаясь приноровиться к стилю противника. Но уже во втором раунде Кличко отправил Мормека в нокдаун, но тот вновь вступил в бой. В третьем раунде Мормек снова пошел в атаку и стал чаще наносить удары, однако они не принесли желаемого результата.



А вот четвертый раунд закончился для Мормека нокаутом, французский боксер хоть и поднялся после него на ноги, но продолжить бой не смог. Судья присудил Кличко победу нокаутом.



Таким образом, Кличко одержал юбилейную победу нокаутом: 50 при 57 победах и трех поражениях.