При падении на спуске Устюгов сильно ударился головой

В немецком Рупольдинге травму головы в спринтерской гонке на чемпионате мира получил один из лидеров мужской сборной России по биатлону Евгений Устюгов.

Из-за падения Устюгов не смог побороться за медали чемпионата мира в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами, финишировав 30-м.

Трасса, на которой пострадал Устюгов, уже вызвала достаточно нареканий со стороны спортсменов. Во время спринта несколько спортсменов также не смогли удержать равновесие на этом участке.

По словам главного тренера сборных команд России Валерия Польховского, Устюгов чувствует себя нормально и не собирается отказываться от участия в гонке преследования. Гонка преследования у мужчин начнется в воскресенье в 19:00 по московскому времени. Первым стартует француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Евгений Гараничев отправится на трассу под 12-м номером.