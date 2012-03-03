Чемпион мира в супертяжелом весе по боксу по версии сразу четырех международный организаций /WBA, IBF, WBO, IBO/ и авторитетного американского журнала The Ring Владимир Кличко не планирует заниматься политикой после завершения карьеры.



Он заявил об этом в интервью агентству Рейтер. Сегодня он проведет бой с французом Жаном-Марком Мормеком в немецком Дюссельдорфе.

"Я не буду заниматься исключительно спортом. Уже много лет я обустраиваю свою жизнь вне спорта. Пока я не готов сказать, когда завершу карьеру. Но то, чем я буду заниматься в дальнейшем, точно не будет связано с политикой - скорее, с экономикой", - сказал боксер.

Съемки в фильмах, в том числе в голливудском "Одиннадцать друзей Оушена", для него просто хобби. Ему много раз прдлагали различные роли в фильмах, но главная для него - чемпион мира в супертяжелом весе. На эту роль уходит практически все время ураинского боксера.

В Дюссельдорфе ему сегодня предстоит защита титулов в поединке с французом Мормеком. "Всегда на карту ставлю все. В этом бою это будет сразу пять титулов", - добавил Кличко, сообщает ИТАР-ТАСС.

Старший брат Владимира - Виталий - 18 февраля в поединке с англичанином Дереком Чизорой отстоял титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета /WBC/. Одновременно он является лидером украинской политической партии "УДАР" и недавно заявил о своем намерении принять участие в выборах мэра Киева.