Россияне пятые на чемпионате мира по биатлону, выиграла сборная Норвегии

Российская команда в составе Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина заняла пятое место в смешанной эстафете в чемпионата мира по биатлону.

Первенство мира по биатлону стартовало 1 марта в немецком Рупольдинге.

Наши спортсмены допустили пять промахов.

Интересная ситуация произошла с победителем гонки. Первыми на финиш пришли биатлонисты сборной Словении. Норвежцы финишировали вторыми, но при стрельбе Уле Эйнара Бьорндалена произошел сбой – он прошел лишний штрафной круг. В связи с технической ошибкой на огневой позиции сборной Норвегии по окончании гонки убавили время и присудили победу, сообщает ВЗГЛЯД.ру.

Так норвежцы в составе Туры Бергер, Сюнневы Солемдаль, Уле Эйнара Бьорндалена и Эмила Хегле Свендсена завоевали золото. Немецкая команда завоевала бронзовые медали.

С 1 по 11 марта на чемпионата мира по биатлону будет разыграно 11 комплектов наград.