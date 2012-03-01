В матче со сборной Дании забивали только петербуржцы

Вчера вечером сборная России обыграла сборную Дании. Добрая половина россиян, надо отметить, игроки «Зенита»: Александр Анюков, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Александр Кержаков, Роман Широков и новичок клуба Андрей Аршавин.



Забивали в матче только петербуржцы.



Не прошло и четырех минут от начала матча, как Широков, вдохновленный успехами в Лиге чемпионов, открыл счет. Роман, взятый под опеку скандинавами, сумел приблизиться к штрафной и не сильно, но точно катнуть мяч в нижний угол ворот. Врат лишь задел мяч кончиками пальцев.



Сработала питерская связка: голевой пас Широкову выдал Аршавин. Под занавес первого тайма забил и сам Аршавин. Вратарь сборной Дании Томас Соренсен с нехитрым ударом по центру не справился. С таким счетом встреча и завершилась - 2:0 в пользу России.



Остальные зенитовцы провели матч на привычном высоком уровне.