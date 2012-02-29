ФИФА может разрешить женщинам играть в футбол в хиджабах

В субботу в Англии пройдет встреча представителей Международного совета (IFAB), занимающегося изменениями в правилах футбола. Вице-президент ФИФА принц Иордании Али Бин Аль-Хуссейн проведет презентацию специальной застежки, позволяющей удерживать хиджаб на голове.



Советник по спорту генерального секретаря ООН Вильфред Лемке направил письмо президенту ФИФА Зеппу Блаттеру с предложением разрешить футболисткам, исповедующим ислам, носить хиджабы на поле.

"ФИФА ответственна гарантировать каждому равные возможности для игры в футбол", - отмечается в письме, сообщает "Интерфакс".

В 2007 году ФИФА запретила ношение хиджабов в целях безопасности.