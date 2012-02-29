Дик Адвокат недоволен Аршавиным

Капитан сборной России Андрей Аршавин может не выйти на поле в сегодняшнем товарищеском поединке со сборной Дании. Результаты тестов, которые проходили все футболисты, свидетельствуют, что вернувшийся в родной клуб Аршавин находится в плохой физической форме.



У Андрея худшие показатели среди всех игроков национальной команды. Ко всему прочему, он набрал лишний вес. Все это вызвало резкое недовольство главного тренера российской сборной Дика Адвоката.



Да, кумир петербургских болельщиков вернулся из Англии в плохом физическом и психологическом состоянии. Бывший агент футболиста Деннис Лахтер, во многом благодаря усилиям которого Аршавину три года назад удалось перейти в «Арсенал», даже считает, что если к лету Андрей не восстановит спортивную форму, ему лучше самому отказаться от поездки на чемпионат Европы. Впрочем, до Евро-2012 остается еще три месяца. А многие специалисты считают, что уже вскоре мы увидим былого Аршавина, игрока европейского уровня.



Любопытно, что в ходе тестирования лучшие показатели физической готовности оказались у нынешних одноклубников Аршавина игроков «Зенита» Романа Широкова, Константина Зырянова и Игоря Денисова.



