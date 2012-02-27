Компания «Оннинен» стала победителем тендера на аренду оборудования по производству снега, объявленного ГК «Олимпстрой». Стоимость аренды оборудования составит 169 миллионов рублей.



Исполнитель, в соответствии с техническим заданием, должен обеспечить гарантированный снег с учетом таяния при отрицательных и положительных температурах (до +10 градусов Цельсия), а также во время дождя.



ООО «Оннинен» входит в компанию Onninen Oy, которая полностью принадлежит семейному концерну Onvest Group, сообщает «Фонтанка.ру». Оборот Onninen в 2011 составил 1.5 млрд евро.



