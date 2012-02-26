Если вы болельщик ЕВРО 2012 - сделайте прививки и захватите презервативы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует тем, кто планируют посетить матчи футбольного чемпионата ЕВРО-2012 в Украине и Польше, заранее позаботиться о своем здоровье.



Специалисты ВОЗ болельщикам чемпионата ЕВРО-2012 настоятельно рекомендуют сделать прививки от кори и краснухи. Кроме этого, медики призывают избегать "риска инфицирования заболеваниями, передающимися половым путем". Для этого болельщикам лучше всего захватить с собой запас презервативов на время поездки, на всякий случай – мало ли что!

ЕВРО-2012 пройдет в восьми городах Украины и Польши с 8 июня по 1 июля.



