Россия заняла первое место на первенстве мира по лыжным видам спорта
26 февраля 2012, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная России с большим отрывом заняла первое место в общекомандном зачете на первенстве мира по лыжным видам спорта среди юниоров и молодежи в Эрзуруме /Турция/. Спортсмены завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали.
Четыре "золота" в копилку российской команды принес юниор Сергей Устюгов, выигравший спринт, гонку классическим стилем на 10 км, скиатлон на дистанции 20 км, а также эстафету 4х5 км.
Второе место зачета - у норвежцев /3-1-6/, а на третьем месте представители Словении /2-2-2/.
Россияне первенствовали также в зачете по лыжным гонкам /10-6-2/. В состязаниях "летающих лыжников" больше всего наград высшего достоинства - у японцев /2-0-0/, а в лыжном двоеборье - у итальянцев /1-1-0/.
Впервые в истории в период с 19 по 26 февраля 2012 года в Турции проходило Первенство мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет. В состязаниях приняли участие:
35 стран
224 спортсмена юниорского возраста (18-20 лет)
146 спортсменов молодежи до 23-х лет.