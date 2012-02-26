Россия заняла первое место на первенстве мира по лыжным видам спорта

Сборная России с большим отрывом заняла первое место в общекомандном зачете на первенстве мира по лыжным видам спорта среди юниоров и молодежи в Эрзуруме /Турция/. Спортсмены завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали.



Четыре "золота" в копилку российской команды принес юниор Сергей Устюгов, выигравший спринт, гонку классическим стилем на 10 км, скиатлон на дистанции 20 км, а также эстафету 4х5 км.

Второе место зачета - у норвежцев /3-1-6/, а на третьем месте представители Словении /2-2-2/.

Россияне первенствовали также в зачете по лыжным гонкам /10-6-2/. В состязаниях "летающих лыжников" больше всего наград высшего достоинства - у японцев /2-0-0/, а в лыжном двоеборье - у итальянцев /1-1-0/.



Впервые в истории в период с 19 по 26 февраля 2012 года в Турции проходило Первенство мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет. В состязаниях приняли участие:

35 стран

224 спортсмена юниорского возраста (18-20 лет)

146 спортсменов молодежи до 23-х лет.







