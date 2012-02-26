На берегу Волги прошел чемпионат мира по кроссу на снегоходах (ВИДЕО, ФОТО)

В Ивановской области прошел чемпионат мира по кроссу на снегоходах. На берегу Волги специально для этого турнира построили снежную трассу международного уровня «Семигорье».

Победителем по снегоходному кроссу-2012 в Семигорье стал американец Таккер Хибберт, выигравший два заезда из трех. Лучшим представителем России в этом заезде стал Дмитрий Скляров, занявший 13-ое место. Павел Захаров финишировал семнадцатым.

Судили спортсменов специалисты из Германии и Финляндии. По оценке финских спортсменов, трасса в Иваново очень хорошего уровня, очень тяжело её преодолевать. В Чемпионате мира о снегоходному кроссу принимали участие сборные команды России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Канады и США.

Иваново вперые принимало такие соревнования. Официальное открытие мероприятия состоялось сегодня на территории парк-отеля «Шереметев», сообщается на сайте администрации Иваново. Перед началом церемонии открытия российские гонщики катали всех желающих на своих снегоходах по территории Шереметьев-центра.







