Как известно, теперь игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин до июля 2012 года на правах аренды будет выступать за питерский «Зенит». Специально для «АН» на вопрос «Не думаете ли вы, что Аршавин вскоре надоест «Зениту» так же, как и «Арсеналу», и не лучше ли ему вплотную заняться своим швейным бизнесом?» отвечают…



Владимир Перетурин, спортивный комментатор, бывший член исполкома Российского футбольного союза (1994-2003 ):

«За какой-то там дубль «Арсенала» ему тоже играть нельзя»

- А есть уверенность в том, что он будет выступать именно за «Зенит»? По-моему, тут как говорится, 50 на 50, потому что Аршавин может оказаться и в «Анжи». Что касается швейного бизнеса… Нет, Аршавин - футболист, и я почти уверен в том, что он не собирается заканчивать футбольную карьеру. Все эти питерские ребята очень любят деньги! Кержаков ушел – вернулся, Быстров ушел – вернулся… Их очень интересуют деньги, и поэтому о них, как о людях, я ничего хорошего сказать не могу. И хотя я не очень люблю Аршавина, но могу сказать, что за какой-то там дубль «Арсенала» ему тоже играть нельзя. Он вернется, но, поскольку «Анжи» может предложить в два раза больше, может уехать и в Махачкалу...

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта СССР:

«Он получит игровую практику»

- Форма аренды наиболее безобидна для Аршавина. У него теперь есть хороший шанс восстановить и отношение к себе со стороны болельщиков, и собственное реноме. Понятно, что и без Аршавина «Зенит» самодостаточен для того, чтобы победить в первенстве России. Понятно, что это будет игрок «для внутреннего пользования» - я имею в виду, что он «заигран» в «Арсенале» и не сможет играть в Лиге чемпионов. С другой стороны, как игрок, он получит игровую практику, и, возможно, качество его игры в связи с этим будет вполне подходяще для национальной сборной, которая уже готовится к чемпионату Европы-2012. Все это и есть положительный фактор того, что он возвращается. Важно, чтобы он сам понимал, что сегодняшний Аршавин – это человек, который теперь должен бороться за место в составе «Зенита». Да, ситуация для Аршавина сложная, но своевременная для того, чтобы он вернулся в Россию и заиграл в новом качестве.









