Впервые за 22 года россиянка выиграла ЧЕ по санному спорту

На трассе подмосковного санно-бобслейном комплекса "Парамоново" победительницей чемпионата Европы и этапа розыгрыша Кубка мира стала российская саночница Татьяна Иванова. Ее результат по сумме двух заездов — 1 минута 32,262 секунды.

На этапах розыгрыша Кубка мира отечественные саночницы не знали побед с 1989 года, когда в Сигулде (Латвия) сильнейшей стала Юлия Антипова.

"Чувствую себя счастливой! — сказала после финиша спортсменка, завоевавшая второй в карьере титул лучший саночницы континента, сообщает ИТАР-ТАСС. — С утра подморозило, трасса стала быстрее. Мне нравится соревноваться в таких условиях. Не особо держала в голове результаты немецких саночниц, моих основных соперниц. Понимала, что все зависит от меня самой. Особая признательность — болельщикам. Их много на трибуне, очень громко поддерживали меня, и я все слышала...".

Серебро досталось немке Татьяне Хюфнер (отставание от Ивановой — 0,235 секунды), бронза — ее соотечественнице Коринне Мартини (0,247). Татьяна Хюфнер стала обладательницей Кубка мира в общем зачете.

Напомним, в феврале 2012 года здесь побывал российский премьер, он в качестве второго пилота прокатился в бобслейных санях