Меньше часа назад стало известно, что капитан сборной России Андрей Аршавин на правах аренды вернулся из «Арсенала» в «Зенит». За петербургскую команду он будет выступать под 29-м номером. Срок аренды истекает в середине 2012 года.



И сам футболист, и «Зенит» довольны тем, что это возвращение состоялось. Возможно, уже в ближайшее время мы узнаем, почему все же удалась эта сделка. Наверное, для самого Андрея сейчас очень важно иметь игровую практику, чтобы подойти в хорошей форме к чемпионату Европы. «Арсенал» экономит деньги: ведь до июля зарплату футболисту будет платить петербургский клуб. Да и миллион фунтов, которые «Зенит» перечислит лондонскому клубу, на дороге тоже не валяются.



Вероятно, у руководителей «Газпрома» нашлись аргументы, при помощи которых они убедили главного тренера Лучано Спаллетти, что Аршавин нужен его команде. Ранее синьор Спаллетти, отдавая должное мастерству Андрея, тем не менее считал, что сейчас он вряд ли способен усилить «Зенит».