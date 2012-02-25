"Зенит" заявил Аршавина за минуту до трансферного дедлайна - Чебан

Футбольный клуб "Зенит" дозаявил Андрея Аршавина меньше, чем за минуту до закрытия трансферного окна. Вопрос о трансфере Аршавина, игравшего в течение последних трех лет за лондонский "Арсенал", был решен за 40 секунд до дедлайна.



Об этом сообщил исполнительный директор Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Чебан. Зимний период дозаявок футболистов на завершающую часть "СОГАЗ-Чемпионата России" сезона-2011/2012 был завершен в ночь с пятницы на субботу, передает РИА Новости. На флажке трансферного окна "Зенит" оформил полугодичную аренду своего бывшего капитана Аршавина. Ранее АН сообщали о том, что аренда Аршавина обошлась питерскому ФК в миллион фунтов.