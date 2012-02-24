«Зенит» заплатит за аренду Аршавина миллион фунтов

Футбольный клуб «Зенит» арендовал полузащитника «Арсенала» Андрея Аршавина. Англичане согласились отдать Аршавина до конца сезона, сообщил корреспондент The London Evening Standard Джеймс Олли в своем Твиттере.



"Арсенал" получит от «Зенита» 1 миллион фунтов. Помимо этого, именно российский клуб будет выплачивать зарплату Аршавина. Агент футболиста Фил Смит также прокомментировал информацию о том, что «Зенит» договорился с «канонирами» об аренде его клиента. "Мы сейчас очень-очень заняты", - заявил Смит. "Сделка может состояться, мы попробуем успеть оформить все вовремя", – цитирует Смита «Советский спорт».