Россия обыграла Норвегию на чемпионате мира по хоккею с мячом среди женщин

Россия обыграла Норвегию в матче VI чемпионата мира по хоккею с мячом среди женщин. Матч, состоявшийся в пятницу, 24 февраля, в Иркутске, закончился со счетом 4:0 (2:0) в пользу россиянок.



Россия в первый день соревнований выиграла у Канады - 4:0. После этого над россиянкам одержала победу сборная Швеции - 2:3. Также ранее в пятницу россиянки разгромили спортсменок из США - 8:0. Пока в чемпионате лидирует российская сборная, набравшая 6 очков в 4 матчах.