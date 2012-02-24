Рыжиков выйдет на поле вместо Малафеева в товарищеском матче с Данией

Голкипер казанского футбольного клуба "Рубин" Сергей Рыжиков заменит вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева в товарищеском матче Сборной России с командой Дании 29 февраля.

Соответствующее решение принял тренерский штаб национальной сборной России по футболу. Штаб вызвал Рыжикова для подготовки к товарищескому матчу с Данией. Об этом говорится на официальном сайте РФС.Товарищеский матч с Данией состоится 29 февраля в Копенгагене на стадионе "Паркен". Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.