"Зенит" хочет арендовать Аршавина из-за травмы Данни

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что петербургский клуб готов взять в аренду у «Арсенала» воспитанника городского футбола Андрея Аршавина. По словам господина Митрофанова, это позволит капитану сборной России, которого на днях отправили в дублирующий состав лондонского клуба, лучше подготовиться к чемпионату Европы.



Хотя до закрытия трансферного окна в России остается два дня, невозможно предугадать, вернется ли Андрей в родной город. Во-первых, сам футболист не раз говорил, что хотел бы отработать в «Арсенале» весь свой контракт, срок действия которого истекает в середине 2013 года. Во-вторых, детали возможной сделки неизвестны. Не исключено, что руководители «Арсенала» все же стремятся продать Аршавина и, по возможности, дороже. Чтобы вернуть большую часть из затраченных на его покупку 16 миллионов фунтов.



Возросший интерес «Зенита» к Андрею Аршавину, вероятно, объясняется серьезной травмой Данни. Португальский полузащитник надолго выбыл из строя, нужно найти ему замену. А переговоры между «Зенитом» и «Ювентусом» о переходе в петербургский клуб Милоша Красича, похоже, зашли в тупик.



Напомним, что на Андрея Аршавина также претендует и махачкалинский «Анжи».