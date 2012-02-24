Елена Исинбаева установила мировой рекорд (ВИДЕО)

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева установила мировой рекорд на международном турнире в Стокгольме в прыжках в высоту в закрытых помещениях.

Двукратная олимпийская чемпионка взяла высоту в 5 метров 1 сантиметр. Исинбаева со второй попытки взяла эту высоту.

Теперь новое достижение планеты для залов теперь будет значиться именно на этой отметке. Это 28-й мировой рекорд легкоатлетки.

Предыдущий рекорд россиянка установила в 2009 году в Донецке.